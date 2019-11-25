В Антимонопольном комитете (АМКУ) обнаружили признаки нечестной конкуренции в условиях участия банков в проекте столичной мэрии “Карточка киевлянина“.

В частности, Киевский горсовет не допускает к участию в этом проекте ни один другой банк, кроме “Ощадбанка“, сообщает пресс-служба АМКУ. Антимонопольный комитет предоставил рекомендации КГГА и коммунальному предприятию “Главный информационно-вычислительный центр“, который обслуживает “Карточку киевлянина“ не допускать нарушений по обращению банков, которые стремятся выпускать эти карты.

В частности, в АМКУ отмечают, что местные власти Киева создали условия обслуживания “Карточек киевлянина“ только Ощадбанком. Антимонопольный комитет обязал КГГА отчитаться о выполнении рекомендаций до конца декабря 2019 года.

Для справки. “Карточка киевлянина“ - это именная электронная пластиковая карта, которая является носителем персональных данных владельца и поддерживает приложения, связанные с предоставлением жителям Киева социальной помощи.





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