Переговоры о внедрении в Украине спасательно-поисковой и
спасательно-экстренной системы с привлечением санитарной авиации
правительство уже вело с компаниями Airbus и Eurocopter, сказал
премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Мы вместе
с министром внутренних дел хотим построить серезную систему
спасательно-поисковую и спасательно-экстренную Фото: Volodymyr
Groysman / Facebook "Мы вместе с министром внутренних дел
хотим построить серезную систему спасательно-поисковую и
спасательно-экстренную, в том числе – и с санитарной авиацией.
Думаю, мы можем это сделать, предварительно велись переговоры с
Airbus и Eurocopter", – заявил Гройсман.Вертолеты в
ходе спасательных операций может использовать Госслужба по
чрезвычайным ситуациям Украины. В апреле 2015 года тогдашний
премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что у
ведомства есть только два вертолета вместо необходимых 12.30
декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что
в 2018 году в Украине может появиться вертолетная служба
спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.
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