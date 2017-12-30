Переговоры о внедрении в Украине спасательно-поисковой и спасательно-экстренной системы с привлечением санитарной авиации правительство уже вело с компаниями Airbus и Eurocopter, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Мы вместе с министром внутренних дел хотим построить серезную систему спасательно-поисковую и спасательно-экстренную Фото: Volodymyr Groysman / Facebook "Мы вместе с министром внутренних дел хотим построить серезную систему спасательно-поисковую и спасательно-экстренную, в том числе – и с санитарной авиацией. Думаю, мы можем это сделать, предварительно велись переговоры с Airbus и Eurocopter", – заявил Гройсман.Вертолеты в ходе спасательных операций может использовать Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. В апреле 2015 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что у ведомства есть только два вертолета вместо необходимых 12.30 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что в 2018 году в Украине может появиться вертолетная служба спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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