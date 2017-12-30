Телеканал "Эспрессо" сменил владельца

Экс-глава Кабмина, руководитель "Народного фронта" Арсений Яценюк и жена главы МВД Инна Авакова отстранили свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.

Об этом говорится в заявлении телеканала, обнародованном на сайте "Эспрессо" вечером 30 декабря.

"После подписания соответствующих соглашений Яценюк и Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО" Аста Финанс "(юридического лица, владеющего 100% ООО" Голдберри ", которое осуществляет вещание под логотипом" Эспрессо ") отстранили их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", - говорится в заявлении.

"Указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкого в уставном капитале ООО" Астра Финанс "в размере 7,5%. В результате реализованных сделок Княжицкий остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала" Эспрессо ", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT , INC, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины Иван Жеваго", - сообщили в" Эспрессо ".

Информацию об изменениях в структуре собственности будет подано соответствующим уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законодательством. В "Эспрессо" добавили, что "указанные изменения не повлияют на редакционную политику".

Напомним, телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Яценюк, Авакова и жена Княжицього стали совладельцами телеканала "Эспрессо" в августе 2017 года.

В начале декабря нардеп и основатель телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий заявил, что нардеп и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить "Эспрессо". По словам Княжицкого, телеканал является прибыльным, в частности благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.