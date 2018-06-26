Погода, Новости, загрузка...
ООС: боевики дважды за день нарушали перемирие, ни один украинский военный не пострадал
26.06.2018 01:55
ООС: боевики дважды за день нарушали перемирие, ни один украинский военный не пострадал
Объединенные силы заявляют, что неуклонно придерживаются Минских договоренностей
С семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали два случая нарушения режима тишины боевиками на Донбассе. Потерь между украинских военных нет.
ООС: боевики дважды за день нарушали перемирие, ни один украинский военный не пострадал Фото: zik.ua

"Российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия . на Мариупольском направлении днем было тихо. Потерь между защитников Украины не имеет ", - сообщают в штабе ООС по состоянию на 18:00.

Объединенные силы заявляют, что полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и тщательно продолжают их усиливать, неуклонно придерживаются Минских договоренностей и не поддаются на провокации врага.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз с запрещенного минского договоренностями вооружения. Один украинский военный погиб, еще 4 получили ранения .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить