Объединенные силы заявляют, что неуклонно придерживаются Минских договоренностей

"Российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия . на Мариупольском направлении днем было тихо. Потерь между защитников Украины не имеет ", - сообщают в штабе ООС по состоянию на 18:00.

Объединенные силы заявляют, что полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и тщательно продолжают их усиливать, неуклонно придерживаются Минских договоренностей и не поддаются на провокации врага.