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В Киеве повысили тарифы на водоснабжение
25.11.2019 16:52
В Киеве изменили тарифы на водоснабжение и водоотвод Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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