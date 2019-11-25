|Как выбрать вкусный и спелый гранат
|25.11.2019 17:04
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Но не всегда удается купить хороший гранат.
Чтобы качество плода не стало неприятным сюрпризом, знай, что хороший гранат имеет такие черты:
1. Кожура должна быть ярко красная, допускаются вкрапления оранжевого.
2. На поверхности не должно быть повреждений и темных пятен.
3. Не покупай гранат с очень сухой кожурой.
4. Плоды хорошего граната тяжелые.
5. Гранат должен быть твердым на ощупь.
6. Так называемый "цветок граната" (он хорошо выделяется на фоне кожуры и напоминает корону), должен быть сухим, без зелени.
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