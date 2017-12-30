Власти намерены покончить с манипуляциями на «экологически чистых» продуктах. Правительство планирует внести в Госдуму проект закона «Об органической продукции ‎(продукции органического производства)». Впервые на федеральном уровне будут закреплены нормы в сфере производства экологически чистых товаров потребления. Проект закона уже получил одобрение Комиссии кабмина по законопроектной деятельности. «Принятие документа создаст правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России», — отметила пресс-служба Правительства в справке к документу.

Обстановка на рынке

Сегодня рынок органической продукции в России развивается стихийно. Производители часто называют свои товары экологически чистыми, не имея на то никаких оснований. Из-за этого страдают реальные поставщики чистой продукции, так как их товар получается более дорогим и они не могут выдержать конкуренцию с недобросовестными коллегами. При этом у органов власти нет механизмов и системы контроля соответствия продукции органическим стандартам.

Ниша органического производства прежде только интересна малым и средним предприятиям, отметила в комментарии «Парламентской газете» заместитель директора Ассоциации фермерских хозяйств Ольга Башмачникова. Крупные компании редко заинтересованы в соблюдении экотехнологий, так как они растягивают процесс производства и обходятся значительно дороже.

Однако потенциал у «зелёного рынка» большой и лишь отсутствие закона тормозит его развитие, констатировала знаток. «Рынок большой. Есть много «чистых», не введённых в оборот земель. Это может стать хорошим стимулом для малого и среднего бизнеса», — отметила Ольга Башмачникова.

Она также напомнила, что о необходимости законодательного регулирования сферы органического производства российские законодатели заговорили около пяти лет назад. С тех пор было несколько попыток разработать законопроект «Об органической продукции», но ни один из вариантов так и не был реализован.

Новая версия проекта закона даёт определение, что такое органическая продукция, а также формулирует принципы её производства. Всего их десять, и соответствие им даёт основания называть продукцию органической. Сертификацию органического производства предлагается сделать добровольной. Законопроект предусматривает также создание знака органической продукции, которым будут маркироваться соответствующие товары. Важно, что речь в документе идёт только о пищевых продуктах.

Также законодатели предполагают создать единый государственный список производителей «зелёной» продукции. Ресурс будет общедоступным и безвозмездным, отмечается в разработанном документе.

Статья о государственной поддержке производителей органических товаров рискует стать дискуссионной. Последний вариант законопроекта предполагает, что поддержка будет осуществляться в соответствии с законом «О развитии сельского хозяйства», в котором между основных направлений господдержки органическое производство отдельно вообще не упоминается. В первом же варианте законопроекта «Об органической продукции» господдержка была расписана куда более широко: это и вывод экопродукции на мировой рынок, и страхование рисков, и ведение научно-исследовательской работы, и разработка программ с целью стимулирования органического производства в России.

С 1 января 2016 года в России действует ГОСТ для органической продукции. Более полусотни страниц Национального стандарта посвящены требованиям, выполнение которых даёт право именовать продукцию органической. Здесь скрупулёзно перечислены правила производства и разведения животных, условиях их содержания и прочее. Например, чтобы назвать свинину органической, производитель, кроме прочих условий, должен обеспечить хавроньям «возможность рыться» в загонах для выгула. Есть в ГОСТе и требование максимально уменьшить страдания животных во время убоя.

У обывателя возникает вопрос: если существует ГОСТ, во всей полноте определяющий нормы производства органических продуктов, то зачем понадобился ещё и закон? «ГОСТ есть, но никто не проверяет продукцию на соответствие этим нормам», — пояснила заместитель директора Ассоциации фермерских хозяйств Ольга Башмачникова. По её словам, закон даст возможность государству установить систему контроля производителей на соответствие национальному стандарту.

29 декабря 2017

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