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В Азовском море засняли погодную аномалию в заливе
25.11.2019 17:11
В Азовском море в заливе на воде обнаружили погодную аномалию
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
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