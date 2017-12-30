|Ольгай Фреймут у леопардовому вбранні повідомила цікаву новину (ФОТО)
|30.12.2017 23:40
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Пізніше також стало відомо й те, що Ольга стане ведучою та директором у шоу "Від пацанки до панянки" і напередодні зірка повідомила, коли почнеться новий сезон шоу.
Так, інформація з'явилася на сторінці в мережі під світлиною стильних Ольги та Злати - дівчата позували у леопардовому вбранні: "А ми до Вас з приємною новиною: офіційна прем‘єра нового сезону #ВідПацанкиДоПанянки — 21 лютого о 19:00", - повідомила зірка.
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