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Оржель заявил, что риск прекращения транзита российского газа очень высок
25.11.2019 17:29
Оржель утверждает о 100%-м риске прекращения транзита российского газа
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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