Группа "Харьков 1654" сообщает, что на месте захвата заложников в Харькове находятся сотрудники спецподразделений КОРД, "Альфа", правоохранители, спасатели, около десяти машин скорой помощи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове Фото: Поліція Харківщини / Facebook На месте находятся сотрудники спецподразделений КОРД, "Альфа", правоохранители, спасатели, около десяти машин скорой помощи. По некоторым данным, в здании был штурм. https://www.facebook.com/kharkiv1654/videos/1886301555017565/ 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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