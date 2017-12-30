В Северной Корее заявили, что в 2018 году намерен и дальше продолжить наращивание ядерной силы.

Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи, передает со ссылкой на .

"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную сила и способность к превентивному удару, стержнем которых является ядерные силы, до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза", - говорится в сообщении .

Кроме того, в сообщении упоминается об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября, которое названо "большой победой, нарушала" Северную Корею в "уровень мировой ядерной державы".

КНДР будет идти к цели стать самой мощной ядерной и военной державой.

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