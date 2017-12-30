|В Северной Корее серьезно настроены относительно 2018 года
|30.12.2017 23:41
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В Северной Корее заявили, что в 2018 году намерен и дальше продолжить наращивание ядерной силы.
Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи, передает со ссылкой на .
"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную сила и способность к превентивному удару, стержнем которых является ядерные силы, до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза", - говорится в сообщении .
Кроме того, в сообщении упоминается об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября, которое названо "большой победой, нарушала" Северную Корею в "уровень мировой ядерной державы".
КНДР будет идти к цели стать самой мощной ядерной и военной державой.
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