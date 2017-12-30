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Голос предков, зовущий...
30.12.2017 23:43

Как пелось в старой хорошей песне - "здесь забытый давно, наш родительский дом, и услышав иногда голос предков, зовущий..." Как вернутся в забытый человечеством дом Разума и традиций, дочерей трудного и горького опыта? Поверх партий и сиюминутных политических игрищ, поверх только хлама и мусора злободневности "злого дня" - постоянный ведущий РИК-ТВ А. Леонидов рассказывает в популярной форме о самом важном для сохранения жизни и цивилизации. Это - наука быть вменяемыми, и её курс ответственный человек не имеет права пропускать!

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    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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