В Кремле не планируют пока встречу Зеленского и Путина тет-а-тет в Париже. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, российская сторона пока не планирует отдельную встречу Путина с Зеленским в рамках саммита в “нормандском формате”. В Кремле считают, что у двух президентов и без того будет много времени для переговоров. Так или иначе, четыре президента встретятся в нормандском формате, - сказал Песков.

Между тем, вероятность встречи тет-а-тет между двумя президентами пока не исключают. Напомним, ЕС ожидает от Путина "значимых шагов" на нормандской встрече.

В Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются. В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы.





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