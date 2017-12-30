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Как будут работать банки в праздничные дни
30.12.2017 23:48
Как будут работать банки в праздничные дни

1 и 8 января 2018 года в украинских банках и органах Госказначейства — выходной.

Как будут работать банки в праздничные дни

1 и 8 января 2018 СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанке, система по покупке и продаже кредитных ресурсов на межбанке (КредИнфо2), система список договоров с нерезидентами-2 не работают. Об этом сообщает ЛІГА:Закон. Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, информирует еizvestia.com.

2 января 2018 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

С 3 по 5 января и с 9 января 2018 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

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Как будут работать банки в праздничные дни


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