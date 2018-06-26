В Астане (Казахстан) завершился конец Кубка мира по современному пятиборью, сообщает со ссылкой на Минмолодьспорта.

Украинцы Павел Тимощенко и Валерия Пермикина замкнули тройку лидеров в естафетноми миксе. Они получили “бронзу”, собрав в сумме 1378 очков. Украинский дуэт был третьим в верховой езде и фехтовании, четвертым в стрельбе и в беге, а также в топ-10 в плавании.

Отметим, что наши пятиборцы уступили лишь спортсменам из Италии и Южной Кореи.

Как сообщал , Тимощенко выигрывал “золото” на КС в Египте.

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