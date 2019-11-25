Об этом сообщают Украинские новости.

Согласно бюджету, прожиточный минимум в 2019 повышается дважды - в июле и следующее повышение ожидается 1 декабря. Минимальная пенсия растет вместе с прожиточным минимумом.

К слову, для трудоспособных лиц с 1 июля прожиточный минимум составит 2 007 гривен, с 1 декабря - 2 102 гривны, для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля - 1 564 гривны, с 1 декабря - 1 638 гривен, для детей в возрасте до 6 лет с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 июля - 2 118 гривен, с 1 декабря - 2 218 гривен.

Повысят не только минимальную пенсию, которая положена человеку из-за возраста, но и другие пенсии: шахтерам, людям с инвалидностью, жертвам нацистских преследований.





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