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В Минэнерго назвали приоритетом новое соглашение о транзите газа с Газпромом
25.11.2019 18:23
Оржель заявил, что в новом соглашении о транзите цена на газ может быть самой низкой за всю иторию
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