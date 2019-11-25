Погода, Новости, загрузка...
В Минэнерго назвали приоритетом новое соглашение о транзите газа с Газпромом
25.11.2019 18:23
Оржель заявил, что в новом соглашении о транзите цена на газ может быть самой низкой за всю иторию Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 