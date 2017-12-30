Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что он вместе со Службой безопасности Украины около полугода выясняли виновника утечки информации из правительства, а что это сотрудник Кабмина Станислав Ежов, выяснилось за несколько недель до его задержания. Ежова подозревают в работе на российские спецслужбы Фото: EPA "Мы полгода искали вместе с СБУ, кто конкретно из протокола, аппарата, секретариата этим (передачей информации. – ) занимался. Буквально за несколько недель до задержания мы уже знали, кто это, и потом было задержание, так как он (Ежов. – ) хотел покинуть территорию Украины. Этим вопросом мы занимались более шести месяцев после того, как получили сигнал об утечке информации", - сказал Гройсман.Он отметил, что Ежов не был официальным переводчиком."Он занимался протокольными мероприятиями. У него не было доступа к какой-либо специальной, закрытой информации и ограниченным доступом. Это были официальные переговоры, которые освещают СМИ. Что касается разоблачения, то думаю, что таких экземпляров у нас не один в разных службах. Он работал с 2004 года в США в посольстве, он кадровый дипломат. он работал в Министерстве иностранных дел, в Администрации Президента, был переводчиком Виктора Ющенко. У него был послужной список, и ты никогда не знаешь, когда человек решит предать свою страну", – заявил глава правительства.По его словам, предательство Ежова при таком послужном списе – не самое странное."Самое странное, что когда мы шесть месяцев проводили специальные мероприятия и никто об этом не знал, не было утечки, и это очень хорошо, спасибо СБУ. Но почему его выводили через центральный вход Кабмина, при этом – под камеры, для меня по сегодняшний день очень странно. Даже специальная машина находилась на заднем дворе Кабмина и ничего не предвещало, что его выведут прям под камеры и так громко. Думаю, этот вопрос требует осмысления. Мне даже говорили, что это под меня хотели подложить какой-то "взрыв", к моей репутации, но такими вещами мою репутацию не изменить", – сказал Гройсман.СБУ задержала замруководителя управления протокола Гройсмана Ежова 20 декабря. Его заподозрили в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что чиновника завербовали во время заграничной командировки.Ежову сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации Президента Украины. В управлении протокола Кабмина он отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями. Чиновник сопровождал Гройсмана на всех международных переговорах и во всех поездках.22 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Ежова до 17 февраля без права выйти под залог.В декабре 2016 года Ежов успешно прошел проверку во исполнение требований закона Украины "Об очистке власти". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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