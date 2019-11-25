Вбити схеми Яценка: які корупційні майданчики намагаються прибрати у Раді
25.11.2019 18:34
25 ноября
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Пенсионный фонд Украины пересчитает пенсии уже через неделю • Путин не планирует встречу тет-а-тет с Зеленским в Париже • Слуги не дали денег на сенсорную кнопку в Раде против кнопкодавства • Как выбрать вкусный и спелый гранат • АМКУ сделал предупреждение КГГА из-за карточки киевлянина • Спецкомиссия Минобороны провела дополнительную проверку бронежилетов "Корсар" • Израиль требует найти виновных в осквернении памятника Шолом-Алейхему все новости дня
Через електронні майданчики для продажу нерухомості у Верховній Раді виник скандал. Наприкінці жовтня депутатів фракції «Слуга Народу» у фінансовому комітеті звинуватили у хабарництві: нібито вони отримали по 30 тисяч доларів кожен за те, щоб не висували один з законопроєктів на розгляд Верховної Ради. Він мав ліквідувати так звані «Схеми Яценка». Парламентарів перевірили на детекторі брехні, а проєкт закону 2047-д зараз готують вже до другого читання. Як скандальні майданчики приносять мільйони прибутку з нічого та що зміниться, якщо законпроєкт ухвалять?