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Суд арестовал директора Николаевского аэропорта
30.12.2017 23:56
Суд арестовал директора Николаевского аэропорта
Прокуратура просила для директора аэропорта арест сроком на два месяца или залог в десять миллионов гривен
Судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич выбрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2500000 грн для директора коммунального предприятия "Николаевский перед международной аэропорт" Михаила Галайко, которого задержали во время передачи неправомерной выгоды председателю Николаевской ОГА Алексей Савченко.
Суд арестовал директора Николаевского аэропорта Фото: nikvesti.com
Сторону обвинения в суде представлял прокурор Артем Демида, сообщают "НикВести". Прокуратура просила для директора аэропорта арест сроком на два месяца или залог в 10 млн гривен. Озвучивая позицию обвинения, прокурор заявил, что арест Михаила Галайко необходим для того, чтобы обвиняемый не мог влиять на свидетелей, работников аэропорта и фирму "Автомагистраль-Юг", от которой он якобы получил 2,5 млн гривен "отката".
 
Во время обысков в Галайко нашли дополнительно 485 тыс. Грн. Максим Каприни пока не является участником следственного процесса. Также прокурор заявил, что представители фирмы-подрядчика пока не были допрошены.
 
Адвокатом Михаила Галайко в суде выступил Евгений Давыденко. Во время заседания суда он просил смягчить меру пресечения его подзащитному к домашнему аресту или "назначить сумму залога не такой невероятной". Также адвокат прокомментировал заявление прокурора о том, что его подзащитный может оказывать давление, заявив, что это невозможно.
 
"Ссылка стороны обвинения в том, что лицо может влиять на свидетелей, которые могут быть уничтожены документы, касающиеся фирмы-подрядчика" Автомагистраль-Юг "- так простите меня, лицо руководящую должность не занимает, к территории аэропорта доступа не имеет, каким образом все это будет происходить?", - сказал Евгений Давыденко.
 
Михаил Галайко, выступая в суде, заявил, что не согласен с подозрением, предъявленной прокуратурой, и сказал, что не хотел продлении контракта для себя в должности директора аэропорта. Он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, заявив о плохом самочувствии.
 
"Я очень беспокоюсь за свою безопасность ... Заинтересован в объективном расследовании и предоставлю показания во время досудебного расследования, я не виноват", - сказал Галайко.
 
В то же время Михаил Галайко отказался комментировать обвинения следствия к нему.
 
В итоге, заслушав доводы сторон, судья Зинаида Сухаревич принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток до 26 февраля с возможностью выйти из-под стражи под залог в 2,5 млн грн. Комментируя такое решение суда, прокурор сказал, что после ознакомления с полным текстом постановления суда будет принято решение, обжаловать его или нет.
 
Напомним, в Николаеве 28 декабря был задержан директор областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко при попытке дать взятку председателю ОГА Алексей Савченко.
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