Прокуратура просила для директора аэропорта арест сроком на два месяца или залог в десять миллионов гривен

Сторону обвинения в суде представлял прокурор Артем Демида, сообщают "НикВести". Прокуратура просила для директора аэропорта арест сроком на два месяца или залог в 10 млн гривен. Озвучивая позицию обвинения, прокурор заявил, что арест Михаила Галайко необходим для того, чтобы обвиняемый не мог влиять на свидетелей, работников аэропорта и фирму "Автомагистраль-Юг", от которой он якобы получил 2,5 млн гривен "отката".

Во время обысков в Галайко нашли дополнительно 485 тыс. Грн. Максим Каприни пока не является участником следственного процесса. Также прокурор заявил, что представители фирмы-подрядчика пока не были допрошены.

Адвокатом Михаила Галайко в суде выступил Евгений Давыденко. Во время заседания суда он просил смягчить меру пресечения его подзащитному к домашнему аресту или "назначить сумму залога не такой невероятной". Также адвокат прокомментировал заявление прокурора о том, что его подзащитный может оказывать давление, заявив, что это невозможно.

"Ссылка стороны обвинения в том, что лицо может влиять на свидетелей, которые могут быть уничтожены документы, касающиеся фирмы-подрядчика" Автомагистраль-Юг "- так простите меня, лицо руководящую должность не занимает, к территории аэропорта доступа не имеет, каким образом все это будет происходить?", - сказал Евгений Давыденко.

Михаил Галайко, выступая в суде, заявил, что не согласен с подозрением, предъявленной прокуратурой, и сказал, что не хотел продлении контракта для себя в должности директора аэропорта. Он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, заявив о плохом самочувствии.

"Я очень беспокоюсь за свою безопасность ... Заинтересован в объективном расследовании и предоставлю показания во время досудебного расследования, я не виноват", - сказал Галайко.

В то же время Михаил Галайко отказался комментировать обвинения следствия к нему.

В итоге, заслушав доводы сторон, судья Зинаида Сухаревич принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток до 26 февраля с возможностью выйти из-под стражи под залог в 2,5 млн грн. Комментируя такое решение суда, прокурор сказал, что после ознакомления с полным текстом постановления суда будет принято решение, обжаловать его или нет.

Напомним, в Николаеве 28 декабря был задержан директор областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко при попытке дать взятку председателю ОГА Алексей Савченко.