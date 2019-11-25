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Зеленский подписал закон о незаконном обогащении
25.11.2019 18:41
Владимир Зеленский подписал законопроект о наказании за незаконное обогащение
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
незаконное
обогащение
наказании
законопроект
зеленский
Новости
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