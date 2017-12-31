В Виннице 37-летняя мать избила ремнем от сумки своего 7-летнего сына и выгнала его из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает со ссылкой на .

"С помощью первоклассник обратился к социальному педагогу. Увидев синяки и ссадины на голове и теле ребенка, работница учебного заведения вызвала скорую помощь, полицию и социальную службу", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела ювенальной превенции полиции Винницкой области Людмилы Кузнецовой, каретой скорой помощи мальчика доставили в больницу.

"Кроме телесных повреждений, у ребенка диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию и повышенную температуру. Пока врачи осматривали мальчика, полицейские выясняли обстоятельства инцидента с его матерью", - указывается.

Мать отрицает факт избиения ребенка. По ее словам, сын пошел на прогулку, после чего вернулся с травмами.

43-летняя женщина умерла, защищая дочь от нападающего с ножом. Трагедия произошла в Лисберне, Северная Ирландия. Правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого.

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