В закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, принятие законопроекта о рынке земли в первом чтении говорит о том, что украинец "станет владельцем своей земли".

"Перед вторым чтением мы внесем изменения о продаже земли иностранцам, физическим лицам и иностранным компаниям. Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума. А референдум - наше предвыборное обещание", - заявил Зеленский и подчеркнул, что пакет законов о народовластии примут в ближайшее время.

Он также добавил, что в законе о рынке земли перед вторым чтением снизят лимиты, а также планируется выделение 4 млрд гривен на поддержку фермеров.

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