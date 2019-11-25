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Зеленский заявил, что иностранцы смогут покупать землю в Украине, но после референдума. Видео
25.11.2019 18:47

В закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что иностранцы смогут покупать землю в Украине, но после референдума. Видео

По его словам, принятие законопроекта о рынке земли в первом чтении говорит о том, что украинец "станет владельцем своей земли".

"Перед вторым чтением мы внесем изменения о продаже земли иностранцам, физическим лицам и иностранным компаниям.

 

Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума.

 

А референдум - наше предвыборное обещание", - заявил Зеленский и подчеркнул, что пакет законов о народовластии примут в ближайшее время.

Он также добавил, что в законе о рынке земли перед вторым чтением снизят лимиты, а также планируется выделение 4 млрд гривен на поддержку фермеров.

 

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