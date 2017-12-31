Многие из тех, кто входят в эти организации, «ни сном ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности».

Россия активно использует для дестабилизации ситуации внутри Украины и расшатывания отношений со странами-соседями национал-патриотические силы Украины, а члены этих организаций часто даже не догадываются о том, что происходит. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о том, имеет ли СБУ информацию об использовании Россией для дестабилизации ситуации в Украине организаций национально-патриотического направления, Грицак отметил:

«Конечно. Если российские спецслужбы могут использовать офицеров СБУ , высокопоставленных лиц как своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, происходящие в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы».

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Глава украинской спецслужбы выразил сожаление, что многие из тех, кто входят в эти организации, «ни сном ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности».

По его словам, довольно сложно определить, когда российские спецслужбы используют национал-патриотов «втемную», а когда эти организации сознательно осуществляют деятельность в убыток украинскому государству.

«В выявлении таких граждан должны помогать и государственные органы, и общественно-политические объединения, и тогда нам будет гораздо легче документировать такие преступления… Также если кто-то из представителей национал-патриотической среды заподозрит своего соратника из партии или общественной организации в работе на российские или другие спецслужбы, он может нам сообщить, анонимно или непосредственно, и мы обязательно проверим эту информацию», — пояснил Грицак.

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