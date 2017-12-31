Грудинин, Собчак, Навальный, Жириновский. Все, кто выдвигается сегодня на президента решают главную задачу Запада — остановить Россию на пути к обретению государственного суверенитета. А поскольку Путин это и есть этот путь, то надо Западу Путина если не убрать на ближайшие 6 лет, то максимально его ослабить. Он ведь самовыдвиженец. То есть не от партий, а от самых широких масс народа.

А поскольку люди все равно не видят всей картинки, все равно пропагандистская машина на 90% принадлежит глобикам — то сегодня будут подниматься все затхлые лозунги про антинародное государство, про олигархов и про путинский режим.

Что нужно понимать народу:

Путин — это управленец глобального уровня. Практически жреческого. То, что он коммуницирует и с глобальщиками и с их кошельками в стране, и не с их кошельками в стране — совсем не должно означать, что он их клана, или управляет их кланом или назначенец их клана. У него свой клан и только слепой не видит, что власть неоднородна и она есть собрание многих групп и их число намного больше трех.

Только слепой или глупый может не понимать, что страна обретает полный суверенитет не за год и даже не за 10. Она теряла этот суверенитет с 1954 года.

Причем в ключевой период 1991-1992 годов она теряла его во многом благодаря коммунистам и прежде только коммунистам в будущей КПРФ. Все эти Зюгановы, Болдыревы и рядом с ними — это грубо говоря — жесткая агентура американского посольства, вернее резидентуры в американском посольстве. Они тогда были посажены на отдачу государственного суверенитета, они и сейчас играют в эту же игру, маскируясь коммунистической риторикой.

Произошел перенос смыслов. СССР с его социалкой людьми воспринимается как продукт работы коммунистов, хотя на самом деле это делали большевики. Нынешние коммунисты в большинстве своем это троцкисты и они легко могут политически неграмотных поймать на типа народной риторике. И это главный риск этой кампании.

Крым — это особая территория в России. У нас есть опыт майдана, мы за версту видим любые технологии цветных революций. И следовательно у нас стабильное число сторонников Путина, которому Крым многим должен, под 90%.

Нужно сделать схожие цифры и в других регионах. Сказочки про то, что вы в России недавно и вы многого не знаете расскажите гусям, которых вы купите и будете компостировать им мозг. Уж какое олигархическое правление днепропетровских, донецких и киевской семерки мы пережили и какой опыт имеем различения кланов во власти — можем лекции читать. И потом Крым — это генуэзцы, глобалисты, папский престол. У нас в воздухе висит лозунг обмани ближнего и не забудь про дальнего и особенно прочитай обманщика и не дай себя обмануть.

Поэтому читаем лекции и просвещаем политически неграмотных, которым все хочется с вечера на утро.

С таким подходом обычно на утро переворот и гражданская война. Или продажа активов страны по команде резидентуры в американском посольстве.

Все равно ж всех закладок и присяг всех кандидатов никто в глаза не видел.

А Путинские присяги видны всем. Даже по факту самовыдвижения.

Имеющие уши да услышат, а имеющие глаза да увидят.

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