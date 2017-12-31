Злоумышленник, захвативший заложников в отделении "Укрпошти" Харькова, вел асоциальный образ жизни, был судим за преступления, связанные с наркотиками, и нуждается в помощи психиатра, заявил глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех. Вчера 23.35 | комментариев: Бех: Задержанный "получил небольшие повреждения" в ходе столкновения с одним из заложников Фото: newsroom.kh.ua "Нам известно, что указанное лицо вело асоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров", – подчеркнул Бех.По его словам, задержанный "получил небольшие повреждения" в ходе столкновения с одним из заложников. Когда правоохранители установили его личность, на место пригласили отца. Однако провести переговоры эффективно не удалось.Кроме этого, со злоумышленником работали психологи, которые действовали довольно эффективно, однако он был неадвекватен."Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, отберем его биологические образцы, чтобы четко видеть, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно – заложники нам сообщили – он на месте якобы употреблял спиртные напитки", – добавил Бех.Он отметил, что между заложников были молодой человек и три женщины – сотрудницы отделения "Укрпошти", которые оказали большую помощь правоохранителям.Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что правоохранители не могли понять, насколько серьезной была угроза взрыва и чего на самом деле хочет преступник.Он добавил, что во время освобождения заложников "силовой вариант не применяли, хотя все силовые подразделения были к этому готовы".30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, удерживаемые им люди освобождены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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