На российской ферме протестировали виртуальные очки для коров - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
На российской ферме протестировали виртуальные очки для коров
25.11.2019 19:18
В России изобрели виртуальные очки для коров, чтобы снять их стресс
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
украина
чтобы
снять
стресс
коров
для
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->