Изначально новый раунд переговоров планировался на конец ноября, но встреча откладывается на декабрь.

Газовые переговоры Украины и России на уровне министров намечена на первую неделю декабря. Об этом сообщает в понедельник, 25 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.

«Встреча на уровне министров намечена на первую неделю декабря. Ей будут предшествовать экспертные консультации, которые намечены на 29 ноября», – сказал собеседник агентства.

Напомним, предыдущая встреча на уровне министров прошла 28 октября в Брюсселе, она не принесла практических результатов. С тех пор прошло уже два раунда консультаций на уровне экспертов, по итогам которых стороны признают наличие серьезных расхождений в позициях.

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