Злоумышленником оказался ранее судимый харьковчанин 1977 года

Им оказался ранее судимый харьковчанин 1977 года, сообщили полиции Харьковской области. С учетом опасности, которая сложилась по заложников, было принято решение штурмовать захваченное здание.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям всех подразделений силовых структур региона, а также помощи одной из заложниц, спецоперация прошла успешно и без человеческих потерь. Мужчину, угрожавшего взорвать отделение" Укрпочты "вместе с заложниками, были задержаны. Его личность уже установлена, это харьков "львовянин 1977 года, ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса", - рассказали правоохранители.

По данным ведомства, следственным управлением ГУНП в области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 УК (захват заложников).

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что сейчас мужчина задержан на трое суток. Прокуратура будет просить суд избрать мерой пресечения содержание под стражей. По его словам, сложно определить адекватность задержанного.

"С ним работали профессиональные переговорщики, пригласили отца и друга детства. Мы не понимали, или серьезная угроза взрыва, поскольку визуально мы видели, что на нем что-то находится, вероятно, взрывное устройство. В связи с этим силовой вариант не применялся", - добавил прокурор.

Что касается подробностей освобождения заложников, то, по его словам, одна из женщин, которая оставалась в помещении, открыла дверь, после чего спецназ попал внутрь.

Фото: facebook.com/pg/police.kharkov

Фото: facebook.com/pg/police.kharkov

"Переговорщики отлично провели работу, но человек находился в неадекватном состоянии. Сегодня берем биологические образцы, чтобы понять, в каком состоянии он был. На месте употреблял спиртные напитки", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, после установления личности злоумышленника, правоохранители провели обыск в месте его жительства:

"В его комнате обнаружили вещество растительного происхождения и пневматический пистолет. Все зафиксировано и передано не экспертизе".

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находились 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявлял агрессии и общался с переговорщиками.

Впоследствии трех женщин и двух детей удалось освободить. Освобожден мальчик рассказал о пребывании в заложниках.

Вскоре удалось освободить всех заложников, злоумышленника задержали.

По факту событий открыто уголовное производство.