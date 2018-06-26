В Комитете избирателей Украины сообщают, что самые низкие показатели голосований в группы "Возрождение" и фракции "Оппозиционный блок"

Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Дениса Омельяновича, Дмитрий Ярош, Вадима Кривохатько, Константина Жеваго, Татьяны Донец и Натальи Кацер-Бучковская, информирует КИУ.

По данным сайта Рады, официально они пропустили голосования по неизвестным причинам.

Кроме того, ни разу не голосовали в июне Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко, которые, по данным украинских властей, покинули Украину, а также Вячеслав Константиновский (заявил, что слагает депутатские полномочия) и Надежда Савченко (находится под арестом) .

КИУ отмечает, что часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц, в частности, Михаил Добкин и Дмитрий Добкин проголосовали по одному разу в месяц, Вадим Рабинович - два раза, Юлия Левочкина - 12, Сергей Кивалов и Андрей Белецкий - по 15, Ярослав Дубневич - 20 Сергей Левочкин - 22, Сергей Тарута - 25, Наталья Королевская - 42.

В Комитете избирателей Украины сообщают, что самые низкие показатели голосований в группы "Возрождение" и фракции "Оппозиционный блок". Так, 14 депутатов "Возрождение" пропустили 90% голосований Совета в июне. Также почти не голосовали 18 депутатов "Оппозиционного блока".

Фото: cvu.org.ua

Всего в июне было двенадцать пленарных заседаний ВР, на которых провели 531 голосования.