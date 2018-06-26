|79 нардепов пропустили почти все голосования Верховной Рады в июне, - КИУ
|26.06.2018 02:02
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В Комитете избирателей Украины сообщают, что самые низкие показатели голосований в группы "Возрождение" и фракции "Оппозиционный блок"По информации ВОО "Комитет избирателей Украины", 79 народных депутатов пропустили почти все голосования Верховной Рады в июне.
Фото: ukrinform.ua
Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Дениса Омельяновича, Дмитрий Ярош, Вадима Кривохатько, Константина Жеваго, Татьяны Донец и Натальи Кацер-Бучковская, информирует КИУ.
По данным сайта Рады, официально они пропустили голосования по неизвестным причинам.
Кроме того, ни разу не голосовали в июне Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко, которые, по данным украинских властей, покинули Украину, а также Вячеслав Константиновский (заявил, что слагает депутатские полномочия) и Надежда Савченко (находится под арестом) .
КИУ отмечает, что часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц, в частности, Михаил Добкин и Дмитрий Добкин проголосовали по одному разу в месяц, Вадим Рабинович - два раза, Юлия Левочкина - 12, Сергей Кивалов и Андрей Белецкий - по 15, Ярослав Дубневич - 20 Сергей Левочкин - 22, Сергей Тарута - 25, Наталья Королевская - 42.
В Комитете избирателей Украины сообщают, что самые низкие показатели голосований в группы "Возрождение" и фракции "Оппозиционный блок". Так, 14 депутатов "Возрождение" пропустили 90% голосований Совета в июне. Также почти не голосовали 18 депутатов "Оппозиционного блока".
Фото: cvu.org.ua
Всего в июне было двенадцать пленарных заседаний ВР, на которых провели 531 голосования.
Как сообщал iPress.ua , лидеры трех фракций Верховной Рады пропустили более половины голосований , состоявшихся в мае.