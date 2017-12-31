Президент подписал закон о посылки. Он устанавливает новые правила для беспошлинного ввоза в страну посылок,передает со ссылкой на .

Можно теперь завозить в Украину только три посылки в месяц, за каждую из которых заплатили не более 150 евро.

Такая информация появилась на сайте Верховной Рады.

30 декабря законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" вернули с подписью президента.

"Это перекрытия определенных черных схем. Для людей, которые не занимаются черным схемам, три посылки по 150 евро, - я не вижу здесь проблем", - говорил ранее нардеп, представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

подписал государственный бюджет Украины на 2018 год. Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%.

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