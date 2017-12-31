Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации отметила, что боевики на Донбассе не применяли крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня с 23 декабря. В СЦКК сообщили, что украинские военные не нарушают перемирие на Донбассе Фото: EPA По информации СЦКК, боевики применяют оружие, которое запрещено Минскими соглашениями."С 00.00 23 декабря, момента объявления бессрочного прекращения огня, украинская сторона СЦКК зафиксировала 39 обстрелов со стороны НВФ ОРДЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей. – ) позиций подразделений ВСУ в зоне АТО, в том числе 10 – с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.В то же время в СЦКК отметили, что боевики не применяли крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня. "За этот период значительно активизировалась вражеские снайперы, ззафиксировано семь случаев. Снайперским атакам подверглись наши военные в районе населенных пунктов Золотое в Луганской области, а также Авдеевка, Новолуганское, Павлополь, Верхнеторецкое и шахта "Бутовка" в Донецкой области", – собщили в СЦКК.В Центре подчеркнули, что украинские военные придерживаются перемирия."Украинская сторона СЦКК связывает провокационные обстрелы позиций ВСУ со стороны НВФ ОРДЛО с попыткой спровоцировать огонь и перевести с себя ответственность за нарушение новогоднего перемирия", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1804072929603505 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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