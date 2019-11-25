В Харькове сыграли свадьбу водитель и кондуктор прямо в троллейбусе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Харькове сыграли свадьбу водитель и кондуктор прямо в троллейбусе
25.11.2019 19:36
В харьковском троллейбусе сыграли свадьбу водитель и кондуктор этого транспорта
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Теги:
общество
события
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