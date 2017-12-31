Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, не выдвигал внятных требований

Мужчина, который в субботу днем захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, не выдвигал внятных требований, что усложняло работу правоохранителей, заявил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

"По первоначальным данным невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Постоянно находились с ним в переговорах профессиональные переговорщики службы безопасности, Национальной полиции, профессиональный психолог. Пригласили его отца, пригласили его друга детства, постоянно находились в контакте. Но требования непонятные были все время, и в этом была сложность", – сказал Ю.Данильченко.

Он отметил, что все время, пока велись переговоры, мужчина угрожал привести в действие взрывное устройство, которое, как он утверждал, находилось на нем.

"Он постоянно угрожал подорвать, сколько велись переговоры – он постоянно говорил о том, что у него находится в руках кнопка, которую он отпустит и произойдет взрыв. В связи с этим была сложность всей операции. Самое главное – мы не понимали, насколько серьезна угроза связанная со взрывом, поскольку внешне было видно, что на нем действительно что-то находится", – сказал Ю.Данильченко.

"Он кричал то "освободите какого-то заложника", то "не всех заложников освободили". Постоянно выдвигались разные требования, но, в общем-то, довольно запутанно. Нам сложно было понять, чего же он хочет", – добавил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

По словам Ю.Данильченко, пока нельзя сказать, мужчина прикрепил себе на пояс настоящее взрывное устройство или это был муляж.

"Мы сейчас не можем говорить на эту тему, поскольку только-только зашла следственно-оперативная группы, взрывотехники. Можем только сказать, что есть элементы, похожие на пистолет, есть балаклава, есть нож. Это то, что видно визуально первоначально", – сказал Ю.Данильченко.