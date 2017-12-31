Директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаила Галайко, которого подозревают в попытке дать взятку в 2,5 млн грн. главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко, взяли под стражу с альтернативой внесения залога на ту же сумму. 28 декабря правоохранители задержали Галайко по подозрению в попытке дать 2,5 млн грн Савченко Фото: Юрій Луценко / Facebook 28 декабря правоохранители задержали Галайко по подозрению в попытке дать 2,5 млн грн в качестве взятки главе Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко. Он был задержан.Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн, в то же время адвокат Галайко просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. По его словам, у директора аэропорта плохое настроение.Выслушав обе стороны, судья принял решение арестовать подозреваемого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки грн галайко млн под савченко Теги: происшествия