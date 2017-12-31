Директора коммунального предприятия "Николаевский международный
аэропорт" Михаила Галайко, которого подозревают в попытке дать
взятку в 2,5 млн грн. главе Николаевской облгосадминистрации
Алексею Савченко, взяли под стражу с альтернативой внесения залога
на ту же сумму. 28 декабря правоохранители задержали Галайко по
подозрению в попытке дать 2,5 млн грн Савченко Фото: Юрій Луценко /
Facebook 28 декабря правоохранители задержали Галайко по подозрению
в попытке дать 2,5 млн грн в качестве взятки главе Николаевской
областной государственной администрации Алексею Савченко. Он был
задержан.Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей с
возможностью внесения залога в размере 10 млн грн, в то же время
адвокат Галайко просил избрать для него меру пресечения, не
связанную с содержанием под стражей. По его словам, у директора
аэропорта плохое настроение.Выслушав обе стороны, судья принял
решение арестовать подозреваемого.
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