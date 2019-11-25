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Как быстро почистить гранат
25.11.2019 20:06
Если не знаешь, как подступиться к гранату с множеством перепонок, непослушных зерен и толстой кожурой, или не рискуешь покупать этот полезный плод из-за страха заляпать всю кухню красным соком, эти способы очистки для тебя!      

6b7817693f56d3744c7593330382af01-quality_75Xresize_cro_25.11.19 1. Тебе понадобится тарелка с высокими бортами, чтобы сок не брызнул на одежду и мебель, нож и сам гранат.

 

2. Срезай верхушку там, где был хвостик, затем аккуратно делай надрезы вдоль всех прожилок.

3. Переверни гранат и аккуратно постучи по нему ложкой, зерна упадут в тарелку.

Есть еще один способ для любителей чистоты:

1. Возьми дуршлаг и большую миску с водой.

2. Срезай верхушку и дели гранат ножом на дольки.

3. Складывай дольки в воду и прям там отдели зерна от кожуры.

4. По законам физики, зерна осядут на дно, а кожура и перепонки всплывут на поверхность.

5. Убирай мусор, откидывай зерна на дуршлаг и наслаждайся вкусом граната!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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