Российская журналистка, фотограф и волонтер Виктория Ивлева сообщила, что во время ее встречи с украинской поэтессой Евгенией Бильченко полиция забрала последнюю, чтобы "пробить по базе". Позже ее отпустили. Бильченко отпустили вскоре после задержания Фото: Евгения Бильченко / Facebook "Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом. Казаки, как обычно, вели себя настолько агрессивно – ну а че, их же страна-то, им порядки и наводить – что пришлось вызывать полицию. Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, "пробить Женю по базе". Чем пробивка окончится – неизвестно", – написала Ивлева на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10155935508225987 По ее словам, может, все и закончится нормально, а может, и нет."Россия – страна непредсказуемого", – добавила волонтер.Через два часа Ивлева написала, что украинскую поэтессу отпустили.Бильченко – поэтесса и переводчик, пишущая преимущественно на русском языке. Активистка Майдана, правозащитница. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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