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В Москве 30 декабря задерживали украинскую поэтессу Бильченко
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31.12.2017 01:03
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Российская журналистка, фотограф и волонтер Виктория Ивлева
сообщила, что во время ее встречи с украинской поэтессой Евгенией
Бильченко полиция забрала последнюю, чтобы "пробить по базе". Позже
ее отпустили. Бильченко отпустили вскоре после задержания Фото:
Евгения Бильченко / Facebook "Только что в клубе ICON на Болотной
набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей
Бильченко, замечательным украинским поэтом. Казаки, как обычно,
вели себя настолько агрессивно – ну а че, их же страна-то, им
порядки и наводить – что пришлось вызывать полицию. Полиция
приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда
Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а
потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы,
как у них говорится, "пробить Женю по базе". Чем пробивка
окончится – неизвестно", – написала Ивлева на своей
странице в Facebook.
https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10155935508225987
По ее словам, может, все и закончится нормально, а может, и
нет."Россия – страна непредсказуемого", – добавила
волонтер.Через два часа Ивлева написала, что украинскую поэтессу
отпустили.Бильченко – поэтесса и переводчик, пишущая
преимущественно на русском языке. Активистка Майдана,
правозащитница.
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