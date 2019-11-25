В Светловодске из-за множественных прорывов труб ввели режим ЧС - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Светловодске из-за множественных прорывов труб ввели режим ЧС
25.11.2019 20:12
В Светловодске около 13 тысяч человек остались без отопления
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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