Сегодня в центре Ивано-Франковска, на улице Сечевых Стрельцов произошел пожар, в результате которого погибла семья из шести человек, передает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

Как сообщили корреспонденту в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, во время тушения пожара спасатели обнаружили шесть обгоревших тел: двое взрослых и четверо детей.

По словам спасателей, все погибли от отравления угарным газом.

Как сообщал стала известна причина масштабного пожара в Нью-Йорке, в результате которого погибли 12 человек.

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