Украинцы все чаще стали получать псевдоуведомления о блокировании банковских карт,передает со ссылкой на .

Мошеннические рассылки осуществлялись с помощью SMS-сообщений абонентам одного из украинских операторов. В тексте сообщений мошенники предлагают позвонить по неизвестным номером, чтобы разблокировать карту. В результате выманивают у пользователей персональные данные, сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера мошенников. Передали информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошеннические рассылки велись злоумышленниками из Запорожья", - говорят в ПриватБанке.

В банке отметили, что они ведут все коммуникации с клиентами исключительно из специального номера клиентской поддержки. Банк не присылает свои клиентам сервисных или других сообщений из обычных мобильных номеров.

Мошенникам удалось похитить около 340 млн грн с банковских карточек украинцев. Согласно последним данным, 80% подобных преступлений произошло с использованием данных карт.

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