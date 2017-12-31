|Порошенко подписал изменения в Земельный кодекс
|31.12.2017 01:17
|
Президент утвердил изменения в Земельный кодекс Украины. Об этом 30 декабря 2017 года сообщает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .
В частности, он подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины", принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.
"Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Этот документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что президент утвердил законы с изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы.