Президент утвердил изменения в Земельный кодекс Украины. Об этом 30 декабря 2017 года сообщает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .

В частности, он подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины", принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.

"Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Этот документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что президент утвердил законы с изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы.

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