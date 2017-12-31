|Клаудія Шиффер "вивалила" груди у вузькому декольте (ФОТО)
|31.12.2017 01:27
|
Так, днями Клаудія поділилася архівною світлиною з рекламної фотозйомки, на якій вона позує у обтислій чорній сукні з вузьким декольте, яке буквально перетисло груди зірки. Також Клаудія тримає "чарівну паличку", натякаючи, що свято та дива близько.
"Магічний свято попереду. Дякую, мій любий друже Карл Лагерфельд", - підписала фото супермодель, а шанувальники припустили, що саме Лагерфельд став автором цієї фотографії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями