Погода, Новости, загрузка...
Клаудія Шиффер "вивалила" груди у вузькому декольте (ФОТО)
31.12.2017 01:27
47-річна супермодель Клаудія Шиффер активно веде свій Інстаграм-акаунт на втіху шанувальникам, адже зірку не так часто, як у молодості, можна побачити на яких би то не було світських заходах.

Так, днями Клаудія поділилася архівною світлиною з рекламної фотозйомки, на якій вона позує у обтислій чорній сукні з вузьким декольте, яке буквально перетисло груди зірки. Також Клаудія тримає "чарівну паличку", натякаючи, що свято та дива близько.

"Магічний свято попереду. Дякую, мій любий друже Карл Лагерфельд", - підписала фото супермодель, а шанувальники припустили, що саме Лагерфельд став автором цієї фотографії.

0367_c17d07cedb36ac0c3771ee42eb7d2e.jpeg (70.03 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить