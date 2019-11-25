Арбитраж в Гааге учел «все принципиальные предложения» России, в том числе по срокам разбирательства, заявляют в Москве.

В МИД России заявили об удовлетворении решением межгосударственного арбитража в Гааге по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе, который ранее установил порядок работы и правила процедур разбирательства. Об этом в понедельник, 25 ноября, говорится в сообщении МИД РФ.

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража. Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве», – утверждают в ведомстве.

Как отмечается, требования Украины о сокращении сроков разбирательства были оставлены без внимания, при этом судьи учли российские аргументы и разделили слушание на два этапа – юрисдикционный и рассмотрение спора по существу.

«При этом каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года», – резюмировали в Москве.

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