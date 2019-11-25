Снежана Егорова представляет книгу-манифест ОНА Снежана Егорова представляет книгу-манифест ОНА. Почему швейцарские ЧАСЫ всегда показывают точное ВРЕМЯ. Профессиональная актриса, теле- и радио-ведущая с 25-летним стажем работы на телевидении и в шоу-бизнесе. Автор идеи, режиссер и саунд-продюсер мюзикла Океан нежности и любви. Автор и продюсер телепроекта GOROD S. Лидер общественной организации, которая защищает права женщин и детей Украины. Инициатор и активный участник изменения законов в сфере семейного права и противодействия домашнему насилию #ЧужихДітейНеБуває. Писатель. Ментор по ораторскому искусству и практике публичных выступлений. Счастливая мама пятерых детей. В книгу так же войдут отзывы известных в общественной жизни Украины женщин, которые давно являются лидерами общественного мнения в сфере театра, кино, телевидения, искусства, здоровья, красоты, психологии и юриспруденции. Такие как: Ольга Сумская, Наташа Влащенко, Лада Лузина, Катерина Власюк, Елена Рог, Марина Кинах, Виктория Любаревич-Торхова, Людмила Шупенюк, Ольга Безсонова, Людмила Калабуха, Надежда Матвеева, Виктория Аронова, Ирина Зильберман, Лика Спиваковская, Анна Буткевич, Светлана Вольнова. Книга Снежаны Егоровой написана Женщиной для Женщин и рассчитана на социально-активный, ориентированный на семейные ценности, успешных и креативных женщин, которые понимают, что именно женщина — это двигатель прогресса и источник развития и процветания в обществе. Она решает все! Книга оформлена знаковыми иллюстрациями и является призывом к развитию и пониманию социальной значимости женщин Украины, в улучшении качества жизни общества в целом и формированию новых ценностей, которые дадут нашим детям шанс гордиться собственной страной! 27 ноября в ресторане Веранда на Днепре 18-00 состоится презентация книги-манифест ОНА. Почему швейцарские ЧАСЫ всегда показывают точное ВРЕМЯ. В презентации будут участвовать все выше-перечисленные рецензенты книги, а так же планируется большой список звездных гостей и прессы, которые освещают все знаковые события в сфере искусства и общественной деятельности, так как выход второй книги Снежаны Егоровой это давно ожидаемое и яркое событие в общественной и культурной жизни страны. После презентации в Киеве планируется Всеукраинский авторский презентационный пресс-тур по городам, таким как Днепр, Одесса, Запорожье, Сумы и Львов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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