Захвативший заложников в одном из отделений "Укрпошти" в Харькове Владимир Безух в 2014 году, сидя на брусчатке на площади Свободы в Харькове, рассказывал, что является экстрасенсом и предсказывал гражданскую войну в Украине. Видеозапись его "предсказаний" обнародована на YouTube-канале Иосиф Великий. На записи Безух "признается", что участвовал в битве экстрасенсов, и уверяет, что скоро президент РФ Владимир Путин отхватит пол Украины. Об утверждает, что война в Украине будет длиться больше трех лет. Безух также "гарантировал", что в трубопровод в Балтийском море взорвут в трех местах, а в трубопровод Москвы, Санкт-Петербурга и Томска хотят "впустить" сибирскую язву. По словам Безуха все это можно остановить только в том случае, "если Путин остановится". | 30 декабря 2017 года Безуха задержали после захвата заложников Скриншот: Иосиф Великий / YouTube 30 декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, удерживаемые им люди освобождены.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни, был судим за преступления, связанные с наркотиками, и нуждается в помощи психиатра.видео Видео: Иосиф Великий / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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