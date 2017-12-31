Захвативший заложников в Харькове Безух в 2014 году представлялся экстрасенсом и предсказывал трехлетнюю войну. Видео
31.12.2017 01:41
Захвативший заложников в одном из отделений "Укрпошти" в Харькове
Владимир Безух в 2014 году, сидя на брусчатке на площади Свободы в
Харькове, рассказывал, что является экстрасенсом и предсказывал
гражданскую войну в Украине. Видеозапись его "предсказаний"
обнародована на YouTube-канале Иосиф Великий. На записи Безух
"признается", что участвовал в битве экстрасенсов, и уверяет, что
скоро президент РФ Владимир Путин отхватит пол Украины. Об
утверждает, что война в Украине будет длиться больше трех лет.
Безух также "гарантировал", что в трубопровод в Балтийском море
взорвут в трех местах, а в трубопровод Москвы, Санкт-Петербурга и
Томска хотят "впустить" сибирскую язву. По словам Безуха все это
можно остановить только в том случае, "если Путин остановится".
| 30 декабря 2017 года Безуха задержали после захвата
заложников Скриншот: Иосиф Великий / YouTube 30
декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле
станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной
полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины
есть взрывчатка. По предварительной информации, в
здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили,
что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове,
связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По
состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое
детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147
Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит
до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной
государственной администрации Юлия Светличная сообщила,
что злоумышленник задержан, удерживаемые им люди
освобождены.Глава управления Национальной полиции в Харьковской
области Олег Бех заявил, что злоумышленник вел
асоциальный образ жизни, был судим за преступления, связанные с
наркотиками, и нуждается в помощи психиатра.видео Видео: Иосиф Великий / YouTube