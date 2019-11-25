Песков: Личная встреча Путина с Зеленским в Париже не планируется - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Песков: Личная встреча Путина с Зеленским в Париже не планируется
25.11.2019 21:26
В РФ заявили, что личная встреча Путина с Зеленским в Париже не планируется
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
зеленским
париже
планируется
путина
встреча
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->