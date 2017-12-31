Харьковчанин Василий, который с детства знаком с Владимиром Безухом, захватившим отделение "Укрпошти" 30 декабря, заявил, что тот нигде не работал и говорил о желании попасть в тюрьму. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове Фото: ЕРА Местный житель Василий в комментарии журналистам рассказал, что знаком с Безухом со школьных времен. "Его зовут Вова, прозвище – Безя. Он тут близко живет, частный дом. Семья – мама, папа, брат, жены нет, он с девочкой живет молодой. Ну он все употребляет... Не работал он. Я недавно его встретил. Говорит: мне нужно в тюрьму. Я говорю: для чего? Он: надо. Буквально три дня прошло – и захватилась почта", – сообщил мужчина.Еще один знакомый Безуха психолог Вадим Безуглый стал очевидцем ситуации, после чего пытался поговорить с захватчиком. "Я его знаю давно. Можно сказать, больше 20 лет. Беда с головой у человека. Это психиатрия, даже не психология. Нет, он не у меня наблюдался. Так получилось, что мы знакомы с ним со школы, он учился на год младше меня. Сложности у него всегда были с головой, с психикой", – сообщил Безуглый.По его словам, на предложение "прекратить безобразие" Безух отвечал ему непечатными фразами."Он очень нетрезвый и, судя по всему, "догонялся" там постоянно. Он все время пил, и пока находился в этой острой фазе, был вообще неконтактным, потом стал немножко приходить в себя, потерял, видимо, бдительность, и закончилось все, как закончилось.... Он находится в своем мире. Это особое состояние сознания. Галлюциногенный бред, это можно назвать так", – убежден мужчина.30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По предварительной информации, в здании находилось девять взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, удерживаемые им люди освобождены.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что преступник вел асоциальный образ жизни, был судим за преступления, связанные с наркотиками, и нуждается в помощи психиатра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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