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СМИ: Макрон и Меркель поругались на торжественном банкете
25.11.2019 21:45
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель конфликтовали на на торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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