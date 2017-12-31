Один из них — универсальный, позволит производить различные виды зерновых хлопьев и крупы булгур.

Группа компаний «Хмельницк Млын» ввела в эксплуатацию два крупяных завода в Хмельницкой области, сообщает «Агро-Симо-Машбуд», информирует еizvestia.com.

Так, построен завод по переработке гречихи производительностью 110-120 тонн/сутки, а также универсальный завод производительностью 24-26 тонн/сутки, который позволит производить различные виды зерновых хлопьев (хлопья быстрого приготовления, не требующие варки) и крупы булгур.

Выращиваемые компанией пшеница и рожь эффективно перерабатываются на мельничных мощностях. Другие культуры, такие как ячмень, соя, гречиха до 2016 года успешно продавались международным трейдерам. Но, учитывая стратегию компании, направленную на расширение производства, в 2016 году было принято решение о подписании контракта с НПО «Агро-Симо-Машбуд» о строительстве двух крупозаводов, которые позволят полностью перерабатывать выращиваемые крупяные культуры.

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